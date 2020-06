Calciomercato Juventus, Sarri rischia | Il grande ex come traghettatore

Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Napoli sono tornati i malumori in casa Juventus. Ora Sarri dovrà difendere il primo posto: in caso di sconfitta, possibile traghettatore

La sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Napoli ha fatto sprofondare la Juventus. Maurizio Sarri ora rischia davvero tanto dopo le polemiche degli ultimi giorni per i risultati mancati. Questa sera, lunedì 22 giugno, la formazione bianconera scenderà nuovamente in campo in campionato dopo l’emergenza Coronavirus. Cristiano Ronaldo e compagni saranno di scena a Bologna per una sfida già decisiva per il futuro dell’allenatore toscano.

Calciomercato Juventus, pazza idea Barzagli con Zauli

In caso di risultato negativo e di una prova opaca, la Juventus potrebbe già pensare ad un traghettatore. Occhio all’ex assistente proprio di Sarri: si tratta di Andrea Barzagli, che dopo aver appeso le scarpette al chiodo, era diventato uno dei collaboratori dell’ex tecnico di Napoli e Chelsea per il reparto difensivo.

Visto che, però, ancora non ha conseguito il patentino da allenatore, lo stesso ex giocatore bianconero potrebbe essere affiancato dall’allenatore della Primavera, Lamberto Zauli, che si è messo in luce in questa stagione con i giovani talenti della Juventus.

Un’idea clamorosa che potrebbe essere reale soltanto in caso di nuova sconfitta per Maurizio Sarri, sempre in bilico a causa di risultati non troppo esaltanti.

