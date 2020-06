Calciomercato Juventus, scambio Pjanic-Arthur | La rivelazione di Paratici!

In casa Juventus uno dei nomi più caldi in chiave mercato è Pjanic, in orbita Barcellona: prima del match con il Bologna, Paratici si è esposto.

Larga parte del mercato in entrata della Juventus, a causa delle condizioni economiche post ‘Covid-19’, passerà dalle operazioni in uscita. Per questo motivo Paratici non solo dovrà essere bravo a trovare le occasioni giuste per rinforzare i bianconeri, ma dovrà anche cedere bene. In questo senso, uno dei bianconeri che sembra essere maggiormente indicato per la partenza è Miralem Pjanic. Il bosniaco sta faticando con Maurizio Sarri e sembra godere dell’interesse del Barcellona. Prima del match con il Bologna, il CFO della Juventus ha rivelato un retroscena importante sul centrocampista bosniaco.

Calciomercato Juventus, Paratici su Pjanic-Arthur | “Parliamo con il Barcellona”

Nel pre-partita di Bologna-Juventus Fabio Paratici ha parlato anche di mercato ai microfoni di ‘Sky Sport’: in particolare, del possibile scambio fra Pjanic e Arthur Melo. Il CFO bianconero ha rivelato: “Abbiamo parlato in maniera frequente con il Barcellona, ma in questo momento sia noi che loro stiamo giocando delle gare importanti e preferiamo lasciar passare questo periodo”. Testa al calcio giocato e massima concentrazione: la Juventus si trova a disputare un momento fondamentale della stagione.

Paratici non vuole gettare ulteriori ombre sui giocatori della Juventus che, dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia, devono rialzarsi immediatamente per non perdere il campionato. La sensazione, però, è che l’accordo con il club blaugrana sia possibile. In settimana, infatti, sarebbe arrivata l’apertura ad un trasferimento in bianconero da parte di Arthur: un passaggio decisivo per lo scambio con Pjanic. Al termine della stagione i due club potrebbero siglare l’accordo.

