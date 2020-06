Nonostante la sconfitta in finale di Coppa Italia, la Juventus pensa già agli innesti per la prossima stagione: vuole giocare con Cristiano Ronaldo

Sarà un’estate davvero ricca di sorprese sia sul terreno di gioco che per quanto riguarda il calciomercato. Dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia, la Juventus tornerà ad essere protagonista in campionato scendendo in campo a Bologna. Nel frattempo anche le trattative proseguono per innalzare il tasso tecnico della rosa bianconera in vista della prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Jimenez vede soltanto bianconero

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” l’attaccante del Wolverhampton, Raul Jimenez, sarebbe finito nel mirino di Zinedine Zidane del Real Madrid. La sua valutazione si aggira intorno ai 60 milioni di euro, ma il centravanti del club inglese vuole soltanto la maglia bianconera per giocare con Cristiano Ronaldo, con il quale condivide lo stesso agente Jorge Mendes.

Daniele Rugani e Federico Bernardeschi potrebbero essere due profili interessanti per un possibile scambio con il Wolverhampton. La Juventus continua a lavorare sul fronte mercato con l’obiettivo di innalzare il tasso tecnico della rosa bianconera.

In caso di addio di Gonzalo Higuain, per il reparto offensivo spunta il nuovo sì del giocatore messicano.

