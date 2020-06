Calciomercato Juventus, scambio col Barcellona | Giocatore in ‘ansia’

Dopo una stagione negativa alla Juventus tra infortuni e poche presenze, si parla del possibile trasferimento al Barcellona. Calciatore in ‘ansia’!

Non è sicuramente una stagione da ricordare fino a questo momento per la Juventus, che dopo aver disputato due finali non è ancora riuscita a portare a casa un titolo fallendo sia in Supercoppa Italiana che in Coppa Italia. È ancora presto però per poterla definire una annata negativa perché ci sono ancora Serie A e Champions League alla portata.

La compagine allenata da Maurizio Sarri non ha quasi mai brillato e le recenti prestazioni sono state poco convincenti. I bianconeri non hanno probabilmente una rosa adatta allo stile di gioco del proprio tecnico e ci sono tanti calciatori che hanno collezionato molte meno presenze rispetto al passato.

Calciomercato Juventus, De Sciglio segue con ansia le trattative con il Barcellona: vuole i Blaugrana!

Uno dei calciatori messo in secondo piano è sicuramente Mattia De Sciglio, che era considerato un elemento importante nelle annate gestite da Massimiliano Allegri. Il terzino destro, e all’occorrenza anche sinistro, ha collezionato soltanto 10 presenze in questa stagione.

C’è da dire anche che ha saltato due mesi per infortunio, ma ciò non toglie che ha quasi sempre perso i ballottaggi con Cuadrado e Danilo. Ora De Sciglio è al centro delle voci di mercato ma con il passare dei giorni sembra essersi allontanata sempre di più l’ipotesi che lo porterebbe al Barcellona.

Il terzino segue con ansia le trattative di mercato tra bianconeri e catalani e spera che l’affare vada in porto con il suo inserimento.

