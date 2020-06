Calciomercato Inter, vendetta Barcellona | Ecco il nuovo bomber!

La trattativa fra Inter ed il Barcellona per Lautaro Martinez prosegue sui soliti binari: la svolta, potrebbe essere arrivata dalla Premier League.

Fra l’Inter ed il Barcellona si è creata una situazione di stallo per Lautaro Martinez. Nonostante l’ottimismo che filtra dalla capitale catalana, le due società sarebbero ancora molto distanti sulla cifra a cui chiudere il trasferimento dell’argentino. I nerazzurri, infatti, non sembrano intenzionati a scostarsi dai 111 milioni della clausola, mentre i blaugrana vorrebbero uno sconto corposo. Nelle ultime ore, a Barcellona starebbero iniziando a valutare l’idea di cambiare obiettivo: l’assist giusto potrebbe essere fornito proprio dall’ex allenatore blaugrana Pep Guardiola.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, rinforzo sulla fascia | Scambio con Simeone

Calciomercato Inter, il Barcellona pensa a Gabriel Jesus | Lautaro ‘scaricato’

Il passaggio di Lautaro Martinez al Barcellona potrebbe essersi complicato notevolmente. L’Inter, infatti, non si smuove dalla richiesta di 111 milioni ed i blaugrana si sarebbero spazientiti al punto da iniziare a cercare delle alternative. Secondo quanto rivelato da ‘Don Balon’, il Barcellona starebbe valutando l’idea di avanzare un’offerta per Gabriel Jesus. Il brasiliano non sta riuscendo a trovare abbastanza spazio con Guardiola, che gli preferisce Aguero, e potrebbe fare pressione al Manchester City per essere ceduto.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Guardiola allo scoperto | Scambio a sorpresa

Potrebbe essere proprio il tecnico catalano a fare la sponda ai blaugrana per la ‘vendetta’ all’Inter. Virando su Gabriel Jesus potrebbero creare un caso all’interno della società meneghina: i nerazzurri, infatti, rischierebbero di trovarsi un Lautaro scontento in rosa. L’attaccante argentino, autore di una rete nella partita di ieri sera, è sembrato esprimere a più riprese la volontà di raggiungere Messi a Barcellona.

Il Barcellona potrebbe far saltare il banco nella trattativa con l’Inter per Lautaro Martinez: i blaugrana, infatti, starebbero valutando l’idea di scaricare l’argentino per virare su Gabriel Jesus!

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, colpo top da Madrid | Si prova a chiudere

Napoli, Callejon annuncia il rinnovo ma è un profilo fake | La reazione della moglie

Calciomercato, esonero Sarri | “Al 99% non allenerà più la Juve”