Calciomercato Inter, rinforzo sulla fascia | Scambio con Simeone

L’Inter è ripartite bene in Serie A, ma nel frattempo continua a lavorare sul calciomercato. Ipotesi di scambio con l’Atletico Madrid!

È stata una stagione particolare per l’Inter, che può ancora portare a casa un titolo negli ultimi due mesi di stagione. I nerazzurri fino a questo momento hanno fallito in Champions League e Coppa Italia, ma possono ancora recitare la parte da protagonista sia in Serie A, dove la vetta dista sei punti, che in Europa League dove si ripartirà degli ottavi di finale con il Getafe.

Nel frattempo la società continua a lavorare per il futuro ed è già pronta a intervenire sul calciomercato, per la quale ci sono già tante voci di possibili acquisti e cessioni. Si vuole fornire una rosa ancor più competitiva al tecnico Antonio Conte per continuare il percorso di crescita nella nuova stagione.

Calciomercato Inter, nuovo nome per la fascia: piace Arias. Scambio con Gagliardini?

La dirigenza va a caccia di affari e avrebbe messo nel mirino anche nuovi esterni difensivi. Secondo quanto riportato da El Gol Digital, il terzino destro Santiago Arias sembrerebbe ormai in uscita dall’Atletico Madrid e su di lui ci sarebbero tre squadre della Serie A: Inter, Napoli e Roma.

Per arrivare al colombiano, i nerazzurri avrebbero già pronta una prima mossa. Sul piatto infatti potrebbe esserci il centrocampista Roberto Gagliardini, che potrebbe piacere al tecnico Simeone in quanto è un calciatore generoso.

In questa stagione, Gagliardini ha disputato 17 presenze e ha segnato 2 reti mentre Arias è sceso in campo in 13 gare diverse.

