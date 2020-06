Calciomercato, addio al calcio giocato | Saluta l’ex PSG

L’ex attaccante del PSG ha annunciato di lasciare definitivamente il mondo del calcio: l’annuncio è arrivato nelle ultime ore con un comunicato ufficiale

David N’Gog appende le scarpette al chiodo. L’attaccante francese, che militava nel 2020 allo Zalgiris Vilnius, ha annunciato ufficialmente la fine della sua carriera come calciatore professionista.

Calciomercato, addio al calcio giocato per David N’Gog

Cresciuto nel settore giovanile del Paris Saint-Germain a Parigi, l’attaccante francese ha giocato in Prima squadra nel biennio 2006-2008 con 24 partite in due stagioni e con tre gol messi a segno. Poi è arrivato il trasferimento al Liverpool nell’estate del 2008, per un riscatto di un milione di euro, dove ha messo insieme ben 63 partite in tre stagioni segnando 9 reti. Nella sua carriera ha vestito anche le maglie del Bolton, Swansea, Stade Reims, Panionios, Honved fino a chiudere definitivamente con la maglia dello Zalgiris.

Il manager del club, Vilma Venslovaitienė, ha rilasciato alcune dichiarazioni come riporta il sito ufficiale: “La sua decisione è stata inaspettata per tutti. La carriera di David è stata impressionante giocando nei club più famosi in Europa e nel mondo: ha deciso di voler terminare la sua carriera ora”.

