Milan, annuncio di Pioli in conferenza | ”Stagione finita per lui”

Pessime notizie dall’infermeria per il Milan, Pioli in conferenza stampa ha dato l’annuncio shock: “Credo che per lui la stagione sia finita”.

Si complica ulteriormente la stagione del Milan: dopo l’eliminazione in Coppa Italia, adesso i rossoneri vengono colpiti da un infortunio pesante. Come annunciato da Pioli in conferenza stampa: “Per Musacchio purtroppo credo che la stagione sia finita, si portava dietro questo problema da diverso tempo”. Il ‘Diavolo’, quindi, non potrà fare affidamento sul centrale argentino in questo rush finale del campionato italiano.

RM

