Milan, annuncio di Pioli in conferenza | ”Stagione finita per lui”

Pessime notizie dall’infermeria per il Milan, Pioli in conferenza stampa ha dato l’annuncio shock: “Credo che per lui la stagione sia finita”.

Si complica ulteriormente la stagione del Milan: dopo l’eliminazione in Coppa Italia, adesso i rossoneri vengono colpiti da un infortunio pesante. Come annunciato da Pioli in conferenza stampa: “Per Musacchio purtroppo credo che la stagione sia finita, si portava dietro questo problema da diverso tempo”. Il ‘Diavolo’, quindi, non potrà fare affidamento sul centrale argentino in questo rush finale del campionato italiano.

Milan, grana per Pioli | “Stagione finita per Musacchio”

Il Milan si appresta a riprendere il proprio cammino in Serie A, con l’obiettivo di sorprendere tutti per la corsa all’Europa: nel frattempo, però, arrivano pessime notizie dall’infermeria. Nel corso della conferenza stampa in vista del match contro il Lecce di domani, Stefano Pioli ha annunciato: “Stagione finita per Mateo Musacchio“. Il centrale argentino, infatti, dovrà sottoporsi ad un intervento in artroscopia alla caviglia sinistra, per un problema che si portava dietro da diverso tempo. L’ex difensore del Villareal tornerà ad essere a disposizione del ‘Diavolo’ per la prossima stagione, quando Pioli potrebbe non essere più il tecnico dei rossoneri.

Stagione finita per Musacchio, ad annunciarlo è lo stesso Pioli in conferenza stampa: il Milan potrebbe trovarsi a fronteggiare l’ennesima emergenza infortuni in difesa.

