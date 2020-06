Coronavirus, UFFICIALE: partita rinviata | C’è già la data

Il ‘Coronavirus’ non dà pace nemmeno al mondo del calcio, nonostante le riprese dei maggiori campionati europei: altri quattro positivi e partita rinviata.

Nonostante i maggiori campionati europei abbiano ripreso regolarmente a giocare, con l’obiettivo di completare la stagione al più presto, il ‘Coronavirus’ non molla la presa. Le complicazioni, infatti, sono dietro l’angolo: proprio come è successo in Russia, dove sono stati trovati altri quattro giocatori positivi. Il protocollo, in questi casi, prevede una quarantena di squadra ed il conseguente rinvio di ogni partita in programma.

Coronavirus, altri quattro positivi in Russia | Sospeso il match della Dinamo Mosca

Dopo il caso del Rostov, continua la maledizione ‘Coronavirus’ per la Premier Leaugue russa. Nella giornata di oggi, infatti, il Dinamo Mosca ha annunciato con un comunicato ufficiale che quattro giocatori sono risultati positivi all’ultimo test per il ‘Covid-19’. La stampa russa ha reso noti i nomi dei giocatori: si tratta di Njie, Kabore, Szymanski e, probabilmente, di Komlichenko. Si potrebbe parlare di un vero e proprio focolaio, che ha costretto la federazione russa a mettere in quarantena l’intera squadra ed a rinviare l’imminente partita. La Dinamo, infatti, avrebbe dovuto giocare a Krasnodar nella giornata di domani. Il match di campionato dovrebbe essere recuperato il prossimo 19 luglio, come comunicato dalla Federazione russa.

Ancora quattro casi di positività al ‘Coronavirus’ nel campionato russo: Dinamo Mosca in quarantena e partita con il Krasnodar sospesa.

RM

