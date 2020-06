Calciomercato Juventus, scelto il nuovo terzino | Sarà il rinforzo di Sarri

Non solo calcio giocato, la Juventus è sempre molto attiva sul fronte calciomercato con innesti di prima fascia da regalare a Sarri: ecco il possibile colpo

L’umore in casa Juventus non è dei migliori dopo la sconfitta in finale di Coppa Italia, ma il club bianconero starebbe pensando già ai prossimi colpi in vista della prossima stagione. La dirigenza torinese è sempre molto attiva per rinforzare le corsie esterne della formazione guidata da Maurizio Sarri.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, addio Juve e destinazione shock | Le ultime su Sarri

Calciomercato Juventus, Emerson Palmieri il prescelto

Come svelato dal portale spagnolo “todofichajes.com” la Juventus avrebbe scelto il nuovo terzino della fascia sinistra. Si tratta del giocatore del Chelsea, Emerson Palmieri, che conosce bene Sarri dopo la stagione condivisa proprio con i “Blues” lo scorso anno con il trionfo in Europa League. Il club londinese lo lascerebbe partire dopo i due possibili colpi Tagliafico e Chilwell: anche Marco Alonso potrebbe fare le valigie al termine della stagione.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, alternativa ad Emerson | Occhi in casa Barcellona

Già lo scorso gennaio il suo profilo sarebbe finito prepotentemente nel mirino della Juventus, ma ora sarebbero iniziate le trattative con il Chelsea, che non avrebbe intenzione di “regalarlo”. L’obiettivo del club bianconero sarebbe quello di strappare almeno un prestito con diritto di riscatto per il laterale brasiliano.

Emerson sarebbe così il primo rinforzo per Maurizio Sarri: la Juventus cercherà di chiudere in tempi brevi l’operazione con il club inglese.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, caccia al terzino | Nuovo obiettivo in Premier

Juventus, attacco a Ronaldo | ”Vuole giocare come dice lui”

Calciomercato Juventus, nel mirino il ‘nuovo’ Ronaldo | Regia di Mendes