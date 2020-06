L’Inter continua a lavorare per la prossima stagione cercando rinforzi sulle fasce: Beppe Marotta punta un nuovo obiettivo dalla Premier League

L’Inter continua a sognare la rimonta scudetto nei confronti di Juventus e Lazio, che al momento distano rispettivamente otto e nove punti, ma con i nerazzurri con una partita in meno. Nel frattempo Beppe Marotta è già a lavoro per trovare rinforzi per la prossima stagione. Nuovo obiettivo dalla Premier League sulle fasce.

Calciomercato Inter, si guarda al Manchester City: occhi su Walker

L’Inter continua a lavorare per ridurre la distanza dalla Juventus e per provare ad essere ancora più competitiva nella prossima stagione anche in Champions League. Così Beppe Marotta è al lavoro per trovare i migliori innesti da inserire nella rosa di Antonio Conte. Uno dei reparti che i nerazzurri puntano a rinnovare sono le fasce difensive. Così, secondo quanto riportato dal quotidiano inglese ‘The Sun’, gli occhi interisti si sarebbero posati sul terzino del Manchester City, Kyle Walker. Dopo i comportamenti del calciatore inglese durante il lockdown, violato più volte, il terzino potrebbe essere inserito nella lista dei possibili partenti.

Così l’Inter sembrerebbe subito intenzionata a raccogliere maggiori informazioni sulla possibile partenza del giocatore, sopratutto riguardo alla valutazione che si aggira intorno ai 20 milioni di euro. L’unico grande ostacolo per arrivare all’esterno dei ‘citizens’ sembrerebbe essere Pep Guardiola. Infatti l’allenatore spagnolo, dopo aver redarguito il calciatore per i suoi comportamenti, sembrerebbe voler puntare ancora su di lui, aprendo piuttosto la porta dell’addio a Cancelo. Dovrà dunque presentare un’offerta molto allettante l’Inter per fare in modo che Guardiola lasci partire il terzino.

