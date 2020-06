Calciomercato Inter, nome a sorpresa per Conte | È un ex Serie A!

L’Inter è pronta alla rincorsa in campionato ma nel frattempo valuta nuovi colpi di mercato: nuovo centrocampista nel mirino!

È una stagione particolare per l’Inter, che è partita nel migliore dei modi ed è leggermente calata con il passare dei mesi ma può ancora conquistare due trofei. La compagine allenata da Antonio Conte dista nove punti dal primo posto che potrebbero diventare sei in caso di vittoria questa sera contro la Sampdoria. La società nel frattempo lavora sul mercato per provare a migliorare ulteriormente questa rosa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, alternativa ad Emerson | Occhi in casa Barcellona

Calciomercato Inter, spunta l’ex Roma Strootman | I dettagli

Un nome nuovo per rafforzare il centrocampo potrebbe essere quello di Strootman, in quanto secondo ‘L’Equipe’ dovrebbe lasciare il Marsiglia gratuitamente. L’età non va sicuramente a favore dell’olandese, ma le sue qualità potrebbero essere ideali per ciò che chiede e cerca il tecnico nerazzurro.

In questa stagione Kevin Strootman ha disputato 30 gare tra campionato e coppe e ha realizzato anche due reti, entrambe siglate in Ligue 1.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter e Milan, derby per l’attaccante | Può essere venduto

Calciomercato Inter, Zaniolo bis | Risposta perentoria alla Roma