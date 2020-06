Si apre di nuovo il derby di mercato tra Inter e Milan per il gioiello francese: adesso il club sembrerebbe aprire alla cessione

Il calciomercato è imprevedibile e spesso si aprono sfide all’ultimo colpo, come quella che potrebbe riaprirsi tra Inter e Milan. I due club sarebbero interessati allo stesso giocatore per rinforzare il reparto offensivo. Dopo la chiusura del calciatore all’addio arriva la clamorosa svolta. La società starebbe pensando alla sua cessione.

Calciomercato Inter Milan, svolta Thauvin: il Marsiglia potrebbe venderlo

Tra Inter e Milan si prospetta l’ennesimo derby di mercato. Entrambe le squadre seguono da tempo con interesse l’attaccante del Marsiglia, Florian Thauvin. Inizialmente la trattativa sembrava potesse essere impossibile, sopratutto dopo le dichiarazioni del giocatore che poche settimane fa chiudeva la porta ad un eventuale trasferimento manifestando la propria intenzione di rimanere nel club francese. Adesso però la situazione potrebbe avere una svolta inaspettata. Infatti, secondo quanto riportato da ‘L’Equipe’, il Marsiglia sarebbe in una situazione finanziaria delicata e potrebbe ritrovarsi a dover vendere per fare cassa.

Per questo motivo uno possibili partenti potrebbe essere proprio Thauvin, poiché il suo contratto scadrà tra un anno. Due delle più interessate sembrerebbero essere proprio le due squadre milanesi, che potrebbero riuscire ad assicurarsi l’attaccante francese ad un prezzo scontato, ovvero intorno ai 20 milioni. Il giocatore potrebbe essere un’ottima occasione per Inter e Milan, poiché unirebbe classe, esperienza e versatilità, visto che nella zona offensiva del campo si adatta a ricoprire tutti i ruoli. Potrebbe così riaprirsi l’ennesimo derby della madonnina in chiave mercato per portare il tanto desiderato attaccante francese in Serie A.

