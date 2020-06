Juventus, che bordata a Sarri | “Non vede l’ora di essere esonerato”

La sconfitta subita dalla Juventus contro il Napoli ha lasciato una ferita aperta, piovono critiche: “Sarri non vede l’ora di essere esonerato”.

Gli strascichi della sconfitta della Juventus in finale di Coppa Italia si stanno tramutando in un vero e proprio processo mediatico. L’ex allenatore della Fiorentina, Aldo Agroppi, ha attaccato il tecnico bianconero ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’: “Sarri non vede l’ora di essere esonerato, ormai si è arricchito. La sorella di Ronaldo, invece, deve imparare a non parlare perché non sa di calcio. Al massimo doveva criticare il fratello perché durante il lockdown se ne stava in villa al mare”. Agroppi non ha fatto sconti a nessuno ed ha criticato diversi club di Serie A.

Juventus, piovono critiche su Sarri | “Vuole essere esonerato!”

L’ex allenatore Aldo Agroppi, intervenuto a ‘Radio Punto Nuovo’, non ha criticato solamente la Juventus, Sarri e Cristiano Ronaldo. L’ex tecnico ha speso parole al veleno anche per diversi club di Serie A: “Alcuni presidenti non volevano far ripartire il calcio, quelli a rischio retrocessione. Torino, Sampdoria e Brescia avevano maggiori interessi a non giocare per poter rimanere in Serie A. Il calcio, però, è troppo importante in Italia: muove troppi soldi per fermarsi”.

L’unico a salvarsi dall’uragano Agroppi è stato il tecnico del Napoli: “Gattuso un grande, uno sano che mi assomiglia per certi versi. È un uomo che ammiro molto, ha la grinta ed il carattere di chi ha sempre sofferto per raggiungere i traguardi. In Coppa Italia ho gioito, ma ho anche gufato Conte perché mi è antipatico: crede di aver inventato il calcio, è uno di quei personaggi che vogliono il circo in campo. Ho gioito per la vittoria del Napoli, ma adesso devono ricordarsi che le vittorie sono difficili da gestire. Il presidente dovrebbe lodare meno Gattuso e fare la parte dello scontento: le prossime partite potrebbero riservare brutte sorprese se non viene tenuta alta l’attenzione”.

L’ex tecnico Agroppi è intervenuto a gamba tesa sulle gestioni tecniche di Juventus ed Inter: che ‘schiaffi’ a Sarri e Conte!

