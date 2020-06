Juventus, attacco a Ronaldo | ”Vuole giocare come dice lui”

La stagione della Juventus rischia di prendere una piega distruttiva, per Ravezzani il motivo è chiaro: “Il problema iniziale si chiama Cristiano Ronaldo”.

La sconfitta della Juventus nell’atto conclusivo della Coppa Italia ha gettato ombre sulla gestione di Maurizio Sarri. L’ex tecnico di Napoli e Chelsea ha avuto lo spiacevole primato di guidare la squadra con cui Cristiano Ronaldo ha perso, per la prima volta in carriera, due finali consecutive. Il campione lusitano non sembra gradirne la guida tecnica, e la sua presenza ha acceso i riflettori sulla Juventus. I bianconeri, ancora di più da quando CR7 è sbarcato a Torino, sono costretti a vincere: quando ciò non capita, il rischio è quello di far saltare il banco.

Juventus, Ravezzani non ha dubbi | “Il problema è Cristiano Ronaldo”

Ai microfoni di Top Calcio 24, il giornalista Ravezzani ha espresso la propria opinione riguardo al motivo per cui la Juventus sta facendo così fatica. “Il problema iniziale si chiama Cristiano Ronaldo. La Juve è entrata in una dimensione pericolosa: se non vinci la Champions con Ronaldo, hai fallito. Se i bianconeri non hanno vinto, non è perché Allegri fosse un imbecille. Qualsiasi allenatore che guiderà la Juventus dovrà mettere in conto che il portoghese vuole giocare come dice lui”.

Il problema dell’impaccio della Juventus ad adattarsi alle direttive del nuovo tecnico, per Ravezzani, è Cristiano Ronaldo: anche Sarri, però, ha le sue colpe. “Matuidi e Khedira sono finiti, sostituiti malissimo con Rabiot e Ramsey. Sarri però ha sbagliato ha mandare via Emre Can. La prossima Ronaldo-Dybala, poi, non può essere quella titolare della prossima stagione: la Juve ha bisogno di un centravanti. Dybala ha dei limiti, a 26 anni non è titolare nemmeno nell’Argentina, una ragione ci sarà”.

Dopo la sconfitta in Coppa Italia è iniziato il processo mediatico alla Juventus di Sarri, per Ravezzani il problema maggiore è Cristiano Ronaldo.

