Conte è nei guai: oltre a Stefano Sensi, si fa male anche Marcelo Brozovic che salterà la gara con la Sampdoria e non solo

Piove sul bagnato per Antonio Conte. Ieri l’infortunio di Stefano Sensi, che salterà la Sampdoria, oggi un altro ko anche più pesante. Come riporta ‘Sky Sport’, infatti, oggi in allenamento si è fermato anche Marcelo Brozovic: un infortunio che lo costringerà a uno stop di 7-10 giorni, quindi sicuramente out domani contro i blucerchiati e a rischio anche per i prossimi match.