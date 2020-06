Mattia De Sciglio è uno dei tanti destinato a lasciare la Juventus nella prossima sessione di calciomercato. Possibile affare con una big spagnola

Non ci sono dubbi sull’addio alla Juventus di De Sciglio nel prossimo calciomercato. A meno di un ritorno di Allegri, ‘mentore’ del terzino che invece Sarri non apprezza per nulla. Tanto che già lo scorso gennaio è stato in procinto di andar via, nello specifico di trasferirsi al PSG nell’ambito dello scambio con Kurzawa. Tutto è poi saltato nel momento in cui l’affare sembrava sul punto invece di andare in porto. Ora per l’ex Milan è in piedi il trasloco al Barcellona, stavolta nello scambio Pjanic-Arthur: ma serve il sì del brasiliano, che non è arrivato e che forse non arriverà mai.

Calciomercato Juventus, De Sciglio a Madrid: scambio alla pari

Il suo agente è Giovanni Branchini, uno dei migliori su piazza e che proprio per questo riuscirà certamente a trovargli un’altra grande sistemazione qualora dovesse naufragare pure la soluzione (e che soluzione…) Barça. Occhio al Bayern Monaco, col quale lo stesso Branchini è in eccellenti rapporti, ma anche a un’altra big spagnola. Parliamo dell’Atletico Madrid, bisognoso di un’alternativa senza pretese di impiego stabile. Il passaggio alla corte di Simeone potrebbe avvenire sempre attraverso uno scambio, in particolare con il laterale colombiano Santiago Arias un paio di anni fa vicino al club targato Exor. Il 28enne di Medellin ha deluso con la maglia dei ‘Colchoneros’ ed è in uscita, i suoi rappresentanti e degli intermediari lo stanno proponendo a destra e a manca da diversi mesi. Ovvio che la Serie A e la Juventus rappresenterebbero le destinazioni migliori per l’ex Psv, che però ha un problema non di poco conto: è extracomunitario.

Lo scambio potrebbe essere alla pari, con annesse plusvalenze per entrambi i club, considerato che tutte e due hanno una valutazione intorno ai 12 milioni di euro.

