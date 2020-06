Calciomercato Napoli, ‘bomba’ dalla Spagna | Top club su Gattuso!

Dopo la conquista del titolo da parte del Napoli, il top club si fionda su Rino Gattuso. La bomba arriva dalla Spagna: la situazione

È stata una stagione particolare per il Napoli, che ha avuto grandi difficoltà iniziali ma alla fine è riuscito ad ottenere ciò che nessuno avrebbe immaginato fino a qualche mese fa: un titolo dopo sei anni dall’ultima volta. La vittoria contro la Juventus in finale di Coppa Italia ha reso storica questa annata partita tra mille problemi.

L’arrivo di Rino Gattuso sulla panchina dei partenopei ha ridato serenità e una compattezza che si era ormai persa nei primi mesi di stagione. Il tecnico è riuscito nel difficile compito di far rinascere una squadra che sembrava ormai smarrita.

Calciomercato Napoli, futuro Gattuso: dalla Spagna spunta il pressing del Real Madrid

Il buon lavoro di Gattuso sembrerebbe essere stato apprezzato anche dalle big d’Europa. Secondo quanto riportato da Don Balon, infatti, il Real Madrid lo avrebbe messo nel mirino per il futuro per sostituire Zinedine Zidane. Il tecnico del Napoli però sarebbe vicino al rinnovo fino al 2023 e De Laurentiis vorrebbe inserire la clausola di 8 milioni di euro.

Dalla Spagna fanno sapere che Florentino Perez sarebbe scontento per questa situazione, in quanto il prezzo sarebbe troppo alto. Il presidente dei Blancos avrebbe preferito una spinta di Gattuso per alleggerire la cifra della clausola. Per questo motivo Pochettino avrebbe guadagnato posizioni a discapito dell’attuale tecnico del Napoli.

Zidane comunque lascerebbe il Real Madrid solo nel caso in cui non dovessero arrivare nuovi titoli da qui alla fine della stagione. E un’eventuale firma di Gattuso diventerebbe storica perché eguaglierebbe il prezzo record di Jose Mourinho.

