Nonostante la stagione negativa, diversi giocatori del Milan hanno catturato l’interesse di top club: dalla Spagna rivelano che il Real prepara un’offerta.

La stagione del Milan era iniziata con tutt’altre premesse: le aspettative su Giampaolo erano alte, dopo gli ottimi risultati ottenuti con la Sampdoria. Anche gli acquisti estivi sembravano preludere ad un rilancio immediato del ‘Diavolo’: ad un anno di distanza, il bilancio è estremamente negativo. Nonostante tutto, però, diversi giocatori del Milan hanno catturato l’interesse di grandi club e potrebbero essere oggetto di offerte importanti. In particolare, dalla Spagna riportano di un Real Madrid che avrebbe un’offerta in canna per uno dei gioielli rossoneri.

Calciomercato Milan, il Real rivuole Theo Hernandez | Jovic più 40 milioni l’offerta!

L’MVP della stagione del Milan, fino ad ora, è indubbiamente Theo Hernandez: l’esterno francese ha avuto un vero e proprio exploit in Serie A. Secondo quanto rivelato da ‘Don Balon’, il Real Madrid rivorrebbe Theo Hernandez e sarebbe pronto a presentare un’offerta da 40 milioni più il cartellino di Jovic. Il Milan potrebbe essere tentato dall’inserimento dell’attaccante serbo, che risolverebbe il problema centravanti per diversi anni. A sospingere per il ritorno dell’esterno rossonero a Madrid sembra essere Zidane, che sarebbe rimasto impressionato dalla crescita del francese nel campionato italiano.

Il Milan, in estate, potrebbe rinunciare al miglior giocatore della stagione in corso: l’offerta del Real Madrid potrebbe fare breccia nella dirigenza rossonera. Oltre ai 40 milioni, che farebbero comodo al bilancio del club meneghino, l’arrivo di Jovic toglierebbe delle castagne dal fuoco. La rivoluzione che il ‘Diavolo’ si appresta ad intraprendere sul prossimo mercato, secondo le indicazioni di Gazidis, potrebbe richiedere dei sacrifici e Theo Hernandez potrebbe essere uno di questi.

Il Real Madrid potrebbe essere pronto a fare follie per Theo Hernandez: offerta da 40 milioni più il cartellino di Jovic per convincere il Milan a lasciare partire il francese.

