In casa bianconera si lavora al prossimo calciomercato con un’idea super per l’attacco: ipotesi scambio in Premier League

In attesa di tornare in campo per la ripresa della Serie A, la Juventus di Maurizio Sarri guarda al futuro. Un futuro che quasi sicuramente non vedrà Douglas Costa, pronto a salutare la ‘Vecchia Signora’ in estate. Un’ipotesi clamorosa, uno scambio che porterebbe in casa Juventus un super colpo nel calciomercato estivo. I possibili scenari: ecco cosa può accadere.

Calciomercato Juventus, Douglas Costa regala il super colpo: i dettagli

Un’idea che nasce dalla sempre più probabile partenza in estate. Douglas Costa è destinato a dire addio alla Juventus nel prossimo mercato estivo. Il brasiliano, deludente nell’ultima annata, potrebbe regalare al club bianconero un colpo da urlo. Secondo quanto riportato dal ‘Mirror’ che rilancia le parole di Guardiola nell’ultima conferenza stampa, il futuro di Leroy Sane sarà lontano da Manchester. “Leroy ha detto che non vuole estendere il suo contratto, se vuole andar via sarà quest’estate o al termine del contratto l’anno prossimo”. Guardiola ha poi rincarato la dose: “Il club mi ha parlato un paio di volte, Sane vuole giocare in un altro club. Tutti lo sanno”.

Parole importanti quelle del tecnico del Manchester City che confermano una partenza già ventilata da mesi. Sanè, che ha un accordo di massima con il Bayern Monaco, saluterà la Premier League e la Juventus ci starebbe pensando. Uno scambio intrigante con Douglas Costa in Premier, alla corte di Guardiola e Sane pronto a rilanciarsi in Serie A dopo il brutto infortunio al ginocchio. Trattativa in salita vista l’ingombrante presenza del club bavarese che ha tutta l’intenzione di strappare Sane al City già durante questo calciomercato.

Paratici potrebbe quindi tentare il club di Manchester mettendo sul piatto il 29enne verdeoro, in scadenza nel 2022 con la ‘Vecchia Signora’. Se da un lato l’ex Shakhtar Donetsk viene valutato 40 milioni, per l’esterno tedesco i ‘Citizens’ chiedono non meno di 60 per lasciarlo partire prima della scadenza contrattuale.

