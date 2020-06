Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala | Le ultimissime

La Juventus lavora per il mercato e nel frattempo vuole blindare Paulo Dybala. Arrivano novità riguardo il rinnovo della Joya

Non è una stagione facile fin qui per la Juventus, che ha già perso due degli obiettivi prefissati a inizio stagione attraverso prestazioni poco convincenti e brillanti. Con il Napoli la Juventus è apparsa priva di idee per provare a scardinare la difesa dei partenopei che, a differenza dei bianconeri, si sono dimostrati organizzati e compatti.

LEGGI ANCHE >>> Incidente Zanardi, il neurochirurgo: “Resta in pericolo di vita”

La ‘Vecchia Signora’ è comunque composta da un attacco stellare che, nonostante le brutte prestazioni degli ultimi mesi, ha trascinato la squadra allenata da Maurizio Sarri verso il primo posto in Serie A, che diventa ora l’obiettivo principale fino alla ripresa della Champions League che è prevista per agosto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio con De Sciglio | I dettagli

Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala: ancora niente accordo totale ma c’è ottimismo

Un calciatore che ha vissuto per ora un’annata straordinaria a livello di prestazioni è sicuramente Paulo Dybala, che deve ancora ritrovare sé stesso dopo la ripresa del campionato. La Joya è in trattativa per un rinnovo fino al 2025 ma si attende la fumata bianca da ormai diverse settimane.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Conte vuole Belotti | Due giocatori in cambio

Secondo quanto riportato da Sportmediaset, non c’è ancora un accordo totale tra le parti ma il prolungamento dovrebbe basarsi su un contratto da 10 milioni di euro a stagione. La trattativa prosegue e sembrerebbe esserci ottimismo sull’intesa.

Dybala fino a questo momento della stagione ha realizzato 13 reti in 36 partite, ma la differenza la fa il fatto che l’argentino è risultato decisivo in tante partite anche senza andare in gol con giocate brillanti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, che guaio per l’Inter | Accordo col top club

Inter e Juventus, svolta in Germania | Top player sul mercato!