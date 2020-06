L’Inter continua a lavorare per la cessione di Lautaro Martinez: l’ultima proposta con una contropartita a sorpresa per i nerazzurri

Il campo dice Sampdoria, a San Siro, domani sera alle 21:45. Il cammino verso lo scudetto passa, per la ripresa della Serie A, dal match contro i blucerchiati. Dal campo al calciomercato, in casa Inter tiene banco il futuro di Lautaro Martinez. Il ‘Toro’, sempre nel mirino del Barcellona, potrebbe ‘regalare’ a Conte una pedina fino ad ora inattesa: l’ultima idea del club di Bartomeu per scalfire le resistenze nerazzurre.

Calciomercato Inter, nuova offerta Barcellona per Lautaro

Una clausola da ben 111 milioni che difficilmente sarà pagata in toto. L’Inter ci sta provando ma in casa Barcellona l’idea, anche a causa della forte crisi economica che ha colpito il club in seguito dell’emergenza Coronavirus, è quella di aggiungere almeno una contropartita per abbassare il prezzo dell’affare. Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com‘, il club catalano avrebbe messo sul piatto il cartellino di Jean-Clear Todibo per arrivare all’acquisto di Lautaro Martinez.

Il talentuoso centrale francese, già cercato a gennaio dal Milan, può quindi rappresentare un’arma in più per la società di Bartomeu. Todibo, impegnato negli ultimi sei mesi in prestito allo Schalke 04, è finito nel mirino dell’Everton di Ancelotti che da settimane si starebbe muovendo per portarlo in Premier League. Situazione dunque in divenire, il Barcellona non ha alcuna intenzione di mollare la pista Lautaro Martinez.

Per portare l’argentino alla corte di Setien, i catalani potrebbero sacrificare Todibo. Le prossime settimane saranno decisive, prende sempre più corpo l’addio del ‘Toro’ in direzione Barcellona.

