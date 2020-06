Grave incidente per Zanardi nel corso di una competizione | La situazione

Grave incidente per Alex Zanardi: l’ex pilota era sulla sua handbike nel corso di una competizione tra atleti paralimpici, la situazione

Brutte notizie per Alex Zanardi: l’ex pilota di gare automobilistiche è rimasto coinvolto in un incidente stradale, mentre era a bordo della sua handbike. L’incidente è avvenuto in provincia di Siena, presso la statale 146 del Comune di Penza. Zanardi stava partecipando ad una delle tappe della staffetta ‘Obiettivo Tricolore’, un viaggio che vede tra i partecipanti svariati atleti paralimpici in handbike, bici o carrozzina olimpica. Risulta coinvolto nell’incidente anche un mezzo pesante. Sul posto è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso per trasportare Zanardi alla struttura ospedaliera più vicina.