Coronavirus, sei positivi in squadra | In campo la Primavera

Dopo tre mesi di stop, il campionato è pronto a ripartire ma ci sono già le prime problematiche. Sei positivi al coronavirus in squadra

Dopo oltre tre mesi è ritornato il calcio in Italia e lo ha fatto direttamente con la Coppa Italia, che ha assegnato il primo titolo dell’era post-coronavirus al Napoli. I partenopei hanno battuto ai rigori una Juventus scarica e deludente. Domani invece sarà il giorno della ripresa della Serie A, si ripartirà con i recuperi della 25a giornata.

Anche le altre nazioni si sono mosse e in questi giorni sono tantissimi i campionati che stanno ripartendo. La Bundesliga è stata la prima competizione a ripartire, lo ha fatto più di un mese fa e in queste settimane il Bayern Monaco ha già conquistato il titolo grazie a un ruolino di marcia strepitoso. Situazione particolare, invece, in Russia, dove si ripartirà quest’oggi.

Russia, caos tra Sochi e Rostov: sei positivi al coronavirus negli ospiti, in campo la Primavera

La sfida tra Sochi e Rostov, valevole per la 23esima giornata, sta scatenando già diverse problematiche e polemiche. Gli ospiti sono decimati a causa dei sei casi di coronavirus presenti in rosa che hanno costretto l’intera squadra alla quarantena. Il club ha inizialmente dato l’ok ma successivamente ha chiesto il rinvio dell’incontro.

Il Sochi, invece, ha confermato attraverso il proprio sito che il match si disputerà. La Federcalcio russa aveva proposto di spostare l’incontro al 19 luglio, ma non c’è stato l’accordo tra i due club. A condizionare la scelta per il Sochi, probabilmente, è la situazione difficile in classifica: servono punti per allontanare la zona retrocessione.

Probabilmente quindi l’incontro si giocherà, ma il Rostov sarà costretto a schierare i calciatori del proprio settore giovanile.

