Calciomercato, caos in società | Clamoroso ritorno, ‘duello’ con Paratici

Dopo l’addio del direttore sportivo Gianluca Petrachi, spunta una nuova ipotesi clamorosa per il futuro della Roma: ritorno a sorpresa

Quella di ieri non sarà stata una giornata semplice per Gianluca Petrachi, che è stato momentaneamente sospeso da ogni funzione nella Roma. Non ci sarà più un ritorno, ma la situazione è solo in standby fin quando non si troverà l’accordo economico per un’uscita di scena dignitosa.

LEGGI ANCHE >>> Inter, nuovo infortunio dell’ultima ora per Conte | Salta la Sampdoria

Il suo contratto scade nel 2022 e l’alternativa per l’interruzione dei rapporti può riguardare un contenzioso legale. Al suo posto per il momento è arrivato l’ex portiere giallorosso Morgan De Sanctis, ma il suo incarico è a tempo determinato. La società, infatti, è comunque in vendita e in futuro potrebbero arrivare novità importanti.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Serie A, notizia ‘bomba’ | “Ho chiamato Allegri”

Calciomercato Roma, ipotesi a sorpresa per il futuro: torna Sabatini? Piace anche Paratici

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, De Sanctis si giocherà le sue carte per provare a restare ma nel frattempo prende corpo un’ipotesi clamorosa, che riguarderebbe il ritorno di Walter Sabatini come direttore sportivo.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, rispunta Pochettino | Sacrificio CR7 per il bomber dei sogni

L’attuale dirigente del Bologna non tornerebbe con la società attuale vista la rottura con Pallotta e Baldini, ma dalla testata giornalistica nazionale parlano di un contatto con Fienga in prospettiva futura. Tra i papabili c’è anche Massara, ora ds del Milan, ma non è escluso anche il colpo Fabio Paratici che piace alla società, così come riportato dalla Gazzetta dello Sport.

Intanto in questo finale di stagione la Roma proverà a fare il massimo per cercare di raggiungere un posto in Champions League, che attualmente dista tre punti ma potrebbero diventare sei visto che l’Atalanta dovrà giocare una partita in più.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, rumors smentiti | C’è l’annuncio ufficiale

Calciomercato Juventus, esonero Sarri | Arrivata la decisione