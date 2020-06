Calciomercato Milan, futuro Theo Hernandez | Giocatore allo scoperto

L’uomo mercato del Milan finito al centro delle attenzioni delle big europee è senza dubbio Theo Hernandez: lo spagnolo fa chiarezza sul futuro

Il Milan lavora per costruire la propria rinascita e tornare ai vertici della Serie A, per poi puntare anche all’Europa. Per farlo però sarà importante la prossima sessione di calciomercato ed avere delle basi solide per ripartire. Fondamentale sarà trattenere i migliori talenti in rosa, come Theo Hernandez, corteggiato da molte big. Lo spagnolo in un’intervista fa chiarezza sul futuro.

Calciomercato Milan, Theo Hernandez sul futuro: “Venuto per rimanere”

Il Milan si prepara a riprendere la stagione puntando ad un obiettivo, l’Europa. Qualificarsi per l’Europa League potrebbe essere un primo passo importante nella rinascita rossonera, poiché il prossimo anno con i nuovi rinforzi potrebbe essere competitiva. Nel frattempo sarà importante trattenere a Milano uomini chiave come Theo Hernandez, corteggiato da moltissimi top club, tra cui anche la Juventus.

Lo spagnolo però, in un’intervista a ‘Sky Sport’, spegne le voci di mercato e dichiara: “Sono molto felice di stare al Milan, ringrazio i miei compagni e Maldini che mi ha portato qui. Sono molto contento che i tifosi siano soddisfatti del mio lavoro, voglio continuare a dare il meglio di me. Sono venuto qui per restare al Milan, sto facendo una grande stagione e nella mia testa c’è solo il Milan. I tifosi mi vogliono bene e questa è la cosa più importante”. Parole che dunque rassicurano la società milanista ed allontanano le voci di un possibile addio a fine stagione.

