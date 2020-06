Ancora una finale persa: dopo la Supercoppa contro la Lazio, ecco la Coppa Italia con il Napoli. Ora Maurizio Sarri rischia davvero tanto

Maurizio Sarri è entrato nuovamente nell’occhio del ciclone. Due sconfitte a distanza di mesi per l’allenatore della Juventus: prima la Supercoppa, poi la Coppa Italia. Ora il club bianconero si catapulterà nei vari impegni di Serie A e Champions League, in programma ad agosto. Il clima a Torino è più incandescente che mai.

Calciomercato Juventus, Sarri e la Champions

Il bel gioco finora non ha mai pagato viste le due sconfitte rimediate in finale. E così i tifosi, abituati sempre a vincere, sono davvero infuriati con il tecnico toscano dopo le prestazioni non esaltanti contro Lazio e Napoli. Il suo futuro è sempre in bilico con la dirigenza della Juventus che valuterà il percorso al termine della stagione prima di prendere una decisione definitiva. In caso di mancata la Champions, il suo addio sarà ormai scontato.

Per quanto riguarda il post ci sarebbe in lizza il nome di Massimiliano Allegri, che intrattiene ancora ottimi rapporti con Agnelli. Il sogno si chiama Pep Guardiola, ma è molto difficile arrivare al manager catalano. Infine, nel mirino ci sarebbero anche Zidane, Pochettino e Simone Inzaghi.

La Juventus vuole tornare a collezionare successi con l’obiettivo primario della Champions League. Sarri è in bilico, i prossimi due mesi saranno decisivi per quanto riguarda il suo futuro.

