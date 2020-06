I malumori di Cristiano Ronaldo, aumentati dopo la sconfitta in Coppa Italia, possono tramutarsi in un addio alla Juventus: in regia c’è Jorge Mendes.

La sconfitta della Juventus in Coppa Italia contro il Napoli ha costituito un record negativo: per la prima volta nella sua carriera, Cristiano Ronaldo ha perso due finali consecutive. La compagine allenata da Maurizio Sarri, infatti, lo scorso dicembre aveva perso anche Supercoppa Italiana contro la Lazio. Un primato di cui il portoghese avrebbe fatto volentieri a meno e che avrebbe minato ancora di più le proprie convinzioni riguardo alla Juventus. In estate Jorge Mendes potrebbe architettare una gigantesca operazione di mercato per portare Cristiano Ronaldo via da Torino.

Calciomercato Juventus, Mendes porta Ronaldo al PSG | Icardi e Paredes a Torino

La faccia di Cristiano Ronaldo dopo la sconfitta della Juventus nella finale di Coppa Italia parlava più di qualsiasi speculazione di mercato. I malumori del portoghese nei confronti di Sarri, che fino ad ora non è riuscito a convincere CR7, sono ai massimi storici e tali per cui potrebbero portare ad un addio alla Juventus. Con la regia di Jorge Mendes, il portoghese potrebbe finire a Parigi già al termine della stagione. Il PSG potrebbe riuscire a rilanciare la propria immagine con Ronaldo e per farlo metterebbe in campo due giocatori graditi a Torino.

Leonardo potrebbe proporre alla Juventus l’inserimento di Paredes e di Mauro Icardi, per arrivare a CR7. Uno scambio di questo tipo, infatti, permetterebbe al PSG di solleticare la ‘Vecchia Signora’: l’interesse di Paratici per i due argentini è di vecchia data, ma non ha perso lo smalto. Icardi consentirebbe a Sarri di avere una prima punta di ruolo, figura che è mancata nella compagine bianconera di quest’anno. Insomma, la coesistenza del tecnico di Figline e di Cristiano Ronaldo si fa sempre più complicata: la Juventus potrebbe essere costretta a scegliere.

