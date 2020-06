La Juventus lavora per colpi a sorpresa di mercato: dalla Spagna lanciano la bomba riguardo il futuro di Cristiano Ronaldo

Non è stata una stagione straordinaria fin qui per la Juventus, che tra Supercoppa Italiana e Coppa Italia si è già fatta sfuggire due finali e quindi due trofei. Ora restano la Serie A, dove c’è il vantaggio di un solo punto sulla Lazio, e la Champions League che si disputerà tutta ad agosto.

Per fare bene in queste due competizioni, però, ci vuole un sostanziale cambio di rotta rispetto alle ultime prestazioni. La squadra allenata da Maurizio Sarri ha brillato pochissime volte e soprattutto alla ripresa della stagione è apparsa priva di idee e quasi scarica.

Calciomercato Juventus, clamorosa ipotesi dalla Spagna: scambio Ronaldo-Bale!

Nel mese di settembre potrebbe esserci una rivoluzione per la Juventus, soprattutto se le cose dovessero continuare ad andare male, e dalla Spagna si parla già di uno scambio clamoroso che vedrebbe come protagonista Cristiano Ronaldo.

Secondo quanto riportato da Don Balon, infatti, il portoghese potrebbe rientrare in una trattativa di scambio con il Real Madrid che porterebbe a Torino Gareth Bale. L’attuale numero 7 bianconero, però, dovrebbe prima ridursi lo stipendio per poter tornare nella squadra Blancos. Bale invece guadagna 15 milioni all’anno e la Juventus potrebbe permettersi un ingaggio simile.

Cristiano Ronaldo ha vissuto fin qui una buona stagione in termini di gol (già 25) ma in alcune partite, come per finale e semifinale di ritorno di Coppa Italia, è mancato il suo apporto.

