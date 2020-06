Potrebbe essersi aperta una clamorosa finestra per Juventus ed Inter: il Bayern Monaco, infatti, avrebbe messo sul mercato uno dei suoi gioielli.

Il calciomercato, alle volte, è come il genio: intuizione e rapidità di esecuzione. In Germania potrebbe essersi paventata una clamorosa occasione per Juventus ed Inter, i due club italici dovranno essere capaci di anticipare tutti per riuscire a coglierla. La concorrenza, infatti, è delle più temibili: con Real Madrid, Barcellona e PSG pronte a darsi battaglia, insieme a tutti i top club della Premier League. L’opportunità arriva direttamente dal Bayern Monaco, fresco vincitore della Bundesliga, che avrebbe messo sul mercato uno dei suoi gioielli più preziosi.

LEGGI ANCHE >>>Grave incidente per Zanardi nel corso di una competizione | La situazione

Calciomercato Juventus e Inter, occasione Alaba | Il Bayern lo mette in vendita

Secondo quanto rivelato da ‘The Telegraph’, il Bayern Monaco avrebbe deciso di mettere sul mercato David Alaba: Juventus ed Inter sono fra i club più interessati. Il terzino austriaco nel 2021 andrà in scadenza con il club tedesco e le trattative per il rinnovo procedono a rilento ed i bavaresi hanno paura di perderlo a parametro a zero l’anno prossimo. Per questo motivo avrebbero deciso di cederlo direttamente in questa finestra di mercato, in modo quantomeno di incassare il più possibile.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Maxi affare con la regia di Mendes

A 27 anni, Alaba è già un autentico veterano: capace di essere fra i migliori al mondo come terzino sinistro, come gioca con Flick, e anche come interno di centrocampo, come utilizzato da Guardiola. Sia la Juventus che l’Inter sembrano essere disposte a tutto pur di riuscire ad arrivare all’austriaco. Il massimo sponsor del terzino del Bayern a Milano è Antonio Conte, che già ai tempi del Chelsea ha provato ad acquistarlo. Insomma, la corsa per David Alaba sembra essere ufficialmente partita: i due club di punta della Serie A sono pronti a rispondere all’appello.

Una vera e propria bomba di mercato dalla Germania: il Bayern Monaco avrebbe messo in vendita David Alaba, Juventus ed Inter sono pronte a dargli l’assalto.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, colpo Chiesa | Scambio e offerta clamorosa

Barcellona, vinta la causa | Neymar dovrà risarcire il club!

Calciomercato Inter, non solo Lautaro | Super intreccio con il Barcellona