Il principale obiettivo di mercato dell’Inter è il colpo in attacco: dalla Spagna rivelano che un pallino di Marotta avrebbe già l’accordo col Real Madrid.

A due giorni dal rientro in campo, l’Inter non smette di lavorare sul mercato: l’obiettivo dei nerazzurri è quello di trovare il sostituto di Lautaro Martinez. Un’impresa difficile, vista la grande concorrenza: Timo Werner, molto stimato dal club meneghino, è ad un passo dal Chelsea. Dalla Spagna, invece, riportano che un altro degli attaccanti preferiti di Conte e Marotta potrebbe sfuggire all’Inter: l’accordo col Real Madrid sembra vicino.

Calciomercato Inter, sfugge anche Aubameyang | Accordo vicino col Real Madrid!

Un altro degli obiettivi dell’Inter per l’attacco potrebbe essere già sfumato: secondo quanto riferito da ‘DonDiario’, Aubameyang avrebbe un accordo di massima con il Real Madrid. Il gabonese rappresenta un’opportunità ghiotta perfino per un grande club come le Merengues: l’attaccante, infatti, andrà in scadenza di contratto con l’Arsenal nel 2021. Aubameyang, avendo vestito la maglia del Milan a livello giovanile, conosce già il capoluogo lombardo e rappresenterebbe il partner ideale per Romelu Lukaku.

Il problema per l’Inter potrebbe essere che anche per il Real Madrid, questi, non sono tempi eccezionali a livello economico. Il club iberico, infatti, avrebbe deciso di virare su Aubameyang anche per limitare gli esborsi. L’attaccante gabonese rappresenta per tutti un affare per il rapporto qualità-prezzo, ma il Real sembra aver anticipato tutti. Zidane, inoltre, sarebbe molto contento di accogliere il bomber dei ‘Gunners’, che troverebbe comodamente posto nel suo impianto tattico. Il rischio che Marotta debba trovare un’altra soluzione in caso di addio di Lautaro, sponda Barcellona, è sempre più attuale.

Dopo Werner, all’Inter potrebbe sfumare anche Aubameyang: l’attaccante gabonese avrebbe un accordo di massima con il Real Madrid.

