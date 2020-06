Barcellona, vinta la causa | Neymar dovrà risarcire il club!

La disputa legale fra Neymar ed il Barcellona, relativa a dei bonus apparentemente non pagati, si è risolta: sarà il brasiliano a dover risarcire il club.

Non è solamente per via del calciomercato che il nome di Neymar è associato al Barcellona, ma anche per questioni legali. Fra il club catalano ed il brasiliano, infatti, era in corso una disputa legale relativa a dei bonus alla firma del rinnovo apparentemente non pagati. Il Barcellona, quindi, è tornato ad esprimersi in maniera ufficiale su Neymar: niente ritorno, per il momento, ma solamente la conclusione della causa. Sarà il giocatore a dover risarcire i blaugrana.

Barcellona, Neymar condannato: dovrà risarcire il club | Il comunicato

A dare la notizia è stato direttamente il Barcellona, che ha diramato un comunicato ufficiale riguardo alla disputa legale con Neymar. Questo è il contenuto del comunicato: “L’FC Barcellona esprime la propria soddisfazione per il verdetto annunciato oggi dalla Social Court 15 a Barcellona, in merito al processo riguardante il club ed il calciatore Neymar a proposito dell’importo di bonus alla firma nel rinnovo finale del contratto del giocatore. La sentenza ha completamente respinto la richiesta del giocatore al pagamento di 43.6 milioni di euro ed ha accettato in larga parte la difesa presentata dall’FC Barcellona: il giocatore dovrà restituire 6,7 milioni di euro al club”. In attesa dei possibili sviluppi di mercato fra i catalani ed il brasiliano, i blaugrana mettono a segno una vittoria legale sul numero ’10’ del PSG.

Il possibile ritorno di Neymar a Barcellona continua a tenere banco, ma intanto il giocatore dovrà risarcire il club blaugrana per 6,7 milioni di euro.

RM

