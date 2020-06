Real Madrid, attacco a Zidane | “Lo avrei già mandato a mangiare m***a”

In casa Real Madrid, James Rodriguez continua a non trovare spazio: l’ex stella colombiana Faustino Asprilla non le ha mandate a dire al tecnico Zinedine Zidane.

Anche in Spagna, dopo la pausa per il Coronavirus, è ripartito il campionato. Il Real Madrid si gioca il titolo con il Barcellona, ma nel club della capitale continua a trovare pochissimo spazio James Rodriguez. Il colombiano sembra davvero un epurato in casa, nonostante le parole del tecnico Zinedine Zidane: “Conto su di lui, si sta allenando bene. Vedremo quando dovrà scendere in campo, la verità è che non stava giocando molto”.

Real Madrid, furia Asprilla contro Zidane

C’è chi però ha deciso di prendere le difese del giocatore colombiano e non lesinare critiche all’allenatore francese. Si tratta di Faustino Asprilla, icona del calcio ‘Cafetero’ degli anni ’90, che a Parma ha mostrato il meglio di sé. Asprilla, a ‘Blu Radio Colombia’, non ci è andato certamente leggero nei confronti di Zidane: “James è troppo buono, avrei già mandato Zidane a mangiare la m***a se fossi stato in lui”. L’ex attaccante crociato ha rincarato la dose: “James è un ragazzo che si allena seriamente tutti i giorni. Ogni allenatore dice che i giocatori sono uguali, per dare maggiore motivazione. E lui si allena allo stesso modo dei suoi compagni, ma lui fa entrare sempre quei 3-4 giocatori”.

Asprilla ha sottolineato come l’atteggiamento di Zidane sia sbagliato: “Non credo che ci siano così tanti giocatori meno bravi di James al Real Madrid. Che non mi si venga a dire che il capocannoniere di un mondiale possa essere meno bravo di uno come Mariano Diaz. Credo che gli si debba maggiore rispetto”.

Parole forti dunque, anche se il futuro di James a Madrid appare ormai segnato. Un suo addio sembra essere davvero probabile, in cima alle pretendenti c’è l’Everton di Carlo Ancelotti.

