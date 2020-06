Pjanic in uscita dalla Juventus: sul bosniaco c’è anche il Chelsea. I bianconeri potrebbero chiedere Kante in cambio dell’ex Roma

Si fa sempre più caldo l’asse Torino-Londra. La Juventus guarda con attenzione a tante pedine dello scacchiere del Chelsea, tra cui spiccano in particolare Jorginho ed Emerson Palmieri. A loro volta i ‘Blues’ non perdono di vista Miralem Pjanic, nonostante la preferenza del bosniaco per il Barcellona. Lampard insiste per il numero 5 ex Roma, che avrebbe ascoltato anche le proposte del Chelsea e del PSG oltre a quella blaugrana. La trattativa con il club campione di Spagna è attualmente bloccata viste le resistenze di Arthur, individuato dalla Juve come l’unico profilo per chiudere l’affare. Il brasiliano continua a ribadire la volontà di restare in Catalogna, rifiutando le avances della ‘Vecchia Signora’.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Ramsey più conguaglio | Arriva l’erede di Pjanic

LEGGI ANCHE >>> Napoli-Juventus, scelta a sorpresa | Il big dalla panchina

Calciomercato, la Juventus ci prova: Pjanic per il colpo Kante

Il Chelsea come il Paris Saint-Germain potrebbero così approfittare di questa fase di stallo nell’operazione tra Juventus e Barcellona per tentare l’assalto a Pjanic. La dirigenza della Continassa ha messo il regista sul mercato ed è pronto ad ascoltare altre proposte se non si dovesse concretizzare lo scambio con Arthur. I ‘Blues’ di Abramovich possono così farsi sotto per il bosniaco, mettendo sul piatto un assegno tra i 50 e i 55 milioni di euro. Paratici potrebbe rispondere chiedendo in cambio il cartellino di Jorginho o di un altro pupillo di Sarri come Kante. Il francese campione del mondo non sarebbe più tra gli incedibili in quel di Stamford Bridge, con la Juve che potrebbe metterlo in cima alle richieste in un eventuale affare per Pjanic. I bianconeri spingerebbero per uno scambio alla pari, quantificando in 60 milioni la valutazione dei due calciatori.

Il Chelsea invece valuterebbe qualcosa in più Kante, chiedendo ai campioni d’Italia di aggiungere un conguaglio di 10-15 milioni di euro. Il mercato è ancora lungo, ma il tavolo delle trattative tra Juventus e Chelsea è imbastito e ricco di nomi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Sarri fa arrabbiare la Juventus | Motivi e retroscena del possibile addio

G.M.