Milan, ostacolo Fiorentina per il ritorno di Thiago Silva: il club viola ha avviato i contatti con il difensore brasiliano, che può tornare in Italia.

La conferma è arrivata da Leonardo qualche giorno fa: Thiago Silva lascerà il Paris Saint-Germain. Il difensore brasiliano non rinnoverà il contratto con il club transalpino e per lui si è parlato di un possibile ritorno in Italia o in Brasile, ma anche di un trasferimento in Inghilterra.

Calciomercato Milan, ostacolo italiano per Thiago Silva

Per il difensore classe 1984 si è parlato di un possibile ritorno al Milan, ma anche di un approdo al Napoli, dove Silva incontrerebbe il suo ex compagno di squadra in rossonero, Rino Gattuso. Ora però sembra essere spuntata una nuova pista italiana, la Fiorentina.

Secondo ‘Sky Sport’, i primi contatti tra l’entourage del giocatore e il club viola sono stati avviati. Il centrale verdeoro è infatti intenzionato a restare in Europa, non sentendosi a fine carriera, rifiutando la proposta di tornare al Fluminense.

Commisso, Pradé e Barone ci provano, l’intenzione è di bruciare la tanta concorrenza, per assicurarsi un innesto di grande esperienza in difesa.

