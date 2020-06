Calciomercato Milan, Donnarumma addio | Fatta per il sostituto

Il calciomercato del Milan vedrà l’addio di Gigio Donnarumma: dalla Spagna sono certi, nuovo portiere in arrivo per i rossoneri

Un annata da dimenticare, l’ennesima, quella che il Milan si appresta a chiudere tornando in campo dopo l’emergenza Coronavirus. La squadra di Pioli rincorre un posto per la prossima Europa League e guarda al futuro, con il calciomercato ormai pronto a riaprire i battenti. Durante l’estate sembra sempre più probabile l’addio di Gianluigi Donnarumma: in casa Milan hanno già scelto il suo sostituto.

Calciomercato Milan, ecco l’erede di Donnarumma: cifre e dettagli

Un addio ventilato da tempo e che si concretizzerà con ogni probabilità nelle prossime settimane. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon‘, il futuro dell’estremo difensore numero 99 sarà lontano dai colori rossoneri. Donnarumma sarebbe rammaricato per le mancate promesse fatte dal club, di una squadra competitiva in Italia ed Europa. Il classe 1999 è stato inoltre vicinissimo a salutare, salvo poi dare fiducia alla dirigenza milanista, quando top club come Manchester City, Real Madrid e Liverpool erano sulle sue tracce.

Adesso il discorso cambia, a quasi 21 anni e con il contratto in scadenza tra dodici mesi, la separazione in estate pare inevitabile. In tal senso il Milan si sarebbe messo in anticipo bloccando quello che sarà il nuovo estremo difensore per la stagione 2020/21: Juan Musso. L’argentino, tra le sorprese dell’ultimo campionato con la maglia dell’Udinese, ha 26 anni ed è considerato il profilo ideale per rimpiazzare Donnarumma.

Sembrerebbe dunque molto forte la pista che porterebbe il portiere campano in Premier League, a Londra, alla corte di Lampard al Chelsea. Per Musso si tratterebbe di un’operazione da 9 milioni di euro, da ufficializzare nelle prossime settimane. Con Reina che potrebbe far parte del Milan del futuro e con Musso come nuovo numero 1, il destino di Donnarumma, valutato 50 milioni, pare segnato: Gigio vola in Premier League.

