Dopo l’ennesimo passo falso importante della stagione, la Juventus inizia a pensare a un nuovo ribaltone. Sarri in bilico!

Non è stata sicuramente una grande serata quella vissuta ieri dalla Juventus, che è crollata di fronte al Napoli perdendo la seconda finale di questa stagione dopo quella di Supercoppa contro la Lazio. I bianconeri hanno avuto due occasioni importanti tra dicembre e oggi per alzare i trofei ma hanno fallito entrambe le occasioni.

La squadra è sembrata piuttosto spenta e forse anche priva di idee, non è riuscita a trovare un modo per sfondare il muro di un Napoli organizzato e compatto. Sui social si sono scatenate le polemiche contro Sarri ed è definito da molti uno dei responsabili principali di questa seconda debacle.

Calciomercato Juventus, nuovo ribaltone? Sarri in bilico, messaggi per Allegri

Ora anche la Juventus si interroga sul suo futuro per capire se è il caso di intervenire per salvare la stagione in anticipo. La squadra ha brillato poche volte in questi mesi e sono arrivati troppi passi falsi che portano la società a farsi delle domande. Le sfide contro Bologna e Lecce potrebbero rivelarsi decisive per Maurizio Sarri.

Non è da escludere un nuovo ribaltone in caso dell’ennesima caduta. Nel frattempo Massimiliano Allegri, che ha ottimi rapporti con il presidente Agnelli, segue attentamente la situazione ed eventualmente non è escluso un suo ritorno. La società avrebbe anche inviato dei messaggi all’ex bianconero attraverso dei procuratori vicini per sondare il terreno nel caso in cui le cose dovessero complicarsi anche in campionato.

Il tecnico livornese, inoltre, ha ancora un contratto con la Juventus fino al prossimo 30 giugno.

