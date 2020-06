Calciomercato Juventus, Ronaldo addio | La firma che fa sognare i tifosi

Bomba dalla Spagna, addio clamoroso in casa Juventus: il campione più grande, Cristiano Ronaldo, può tornare al Real Madrid

La sconfitta della Juventus contro il Napoli nella finale di Coppa Italia non è stata digerita da Cristiano Ronaldo, il cui broncio era ben visibile al termine dei calci di rigore che hanno assegnato la coppa agli azzurri. Perdere una finale, per un calciatore abituato a vincere tutto come il portoghese, potrebbe incidere sulle scelte relative al futuro. E così dalla spagna arriva l’indiscrezione clamorosa: secondo Don Balon, Cr7 potrebbe fare ritorno al Real Madrid! Il tentacinquenne non si fiderebbe più del progetto Juve e non avrebbe intenzione di prolungare ulteriormente il suo soggiorno a Torino.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Paratici si fionda su Kante | Scambio a sorpresa

LEGGI ANCHE >>> Inter, annuncio UFFICIALE | Salta l’Europa League

Juventus, addio Ronaldo: il Real alla finestra

I rapporti con Florentino Perez, presidente del Real Madrid, potrebbero aggiungere carburante all’indiscrezione di un ritorno in Liga con i ‘blancos’. Nonostante l’età avanzata, la capitale spagnola potrebbe riaccogliere il campione con un contratto da un anno più opzione. Si tratterebbe di un affare storico, anche se le alternative non sembrano mancare. Secondo il portale spagnolo, infatti, un’ulteriore opzione per il futuro di Ronaldo lontano dalla Juventus sarebbe l’MLS, vale a dire il campionato americano. A contribuire alla ‘frattura’ della stella portoghese le numerose critiche ricevute ogni qual volta il club bianonero non ha vinto un match e, probabilmente, anche il rapporto con Sarri non idilliaco.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

In Spagna è stato invece osannato e amato sempre. Pertanto sarebbe disposto a tornare anche per un solo anno, magari per chiudere alla grande e lasciare ancora una volta il segno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, Ramsey più conguaglio | Arriva l’erede di Pjanic

Calciomercato Inter, erede Lautaro | Dietrofront e accordo vicino