Calciomercato Juventus, addio shock | Ecco l’erede di Paratici

La Juventus potrebbe salutare il suo CFO Fabio Paratici durante il calciomercato estivo: stuzzica un nome dalla Liga spagnola

La stagione 2020/21 in casa Juventus potrebbe essere riassunta in un unico sostantivo: sorpresa. Da un lato Sarri che dopo il k.o di Tim Cup contro il Napoli rischia di salutare il club bianconero nel prossimo calciomercato. Non solo. Il Chief Football Officer del club torinese, Fabio Paratici, potrebbe salutare durante l’estate: già individuato il possibile erede.

Calciomercato Juventus, Paratici in bilico: erede dalla Spagna

Dopo dieci stagioni tinte di bianconero, il futuro di Fabio Paratici potrebbe essere lontano dalla Juventus. Il CFO è infatti tra i possibili candidati a salutare in estate, in una sessione di mercato all’insegna della rivoluzione. In casa bianconera ci si guarda quindi intorno con un nome su tutti adatto a cogliere l’eredità del dirigente della Juventus: Andrea Berta. Il direttore sportivo dell’Atletico Madrid piace e non poco ai piani alti del club campione d’Italia 2018/19.

Il dirigente bresciano, 48 anni, è da tre stagioni il ds dei ‘Colchoneros‘ dopo aver occupato la carica di direttore tecnico dal 2012/13 al 2017/18. Berta dunque potrebbe rappresentare lo step successivo per il club di Agnelli, in un processo continuo di crescita a livello europeo. Il lavoro di Berta ha colpito i vertici di casa Juventus ed ecco che, in caso di divorzio con Paratici, il nome di Berta sarebbe tra i favoriti per sostituire l’attuale dirigente juventino.

Situazione in divenire, il rischio di una rivoluzione è sempre più concreto: Paratici può davvero lasciare la ‘Vecchia Signora’ nelle prossime settimane.

