Juventus, che indizio dalla Premier | “Giocare lì è il mio sogno”

Calciomercato Juventus, l’attaccante del Wolverhampton, Raul Jimenez si sbottona sul suo futuro: le parole del messicano

Ventidue gol in quarantaquattro presenze stagionali ed una completezza di repertorio mica da ridere. Certo, 29 anni sono forse un po’ troppi per quelle cifre, ma la stella di Raul Jimenez brilla abbastanza da far ricredere anche molti top club europei. Tra questi, si iscrive persino la Juventus, che da mesi monitora il centravanti del Wolverhampton con grande interesse, al punto da essere pronta a sfidare la concorrenza per accaparrarselo nel corso della prossima sessione di calciomercato. D’altronde, una piccola (mica tanto) apertura è arrivata dallo stesso attaccante, come rivelato proprio dal messicano nei giorni scorsi.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Sarri in bilico | Ipotesi clamorosa

Calciomercato Juventus, Jimenez rivela: “Giocare lì è il mio sogno”

“So che su di me ci sono tanti top club europei e già solo leggere il mio nome accostato a Barcellona, Juventus, Liverpool e tante altre, è un vero onore – ha rivelato Jimenez nel corso di una lunga intervista con i media britannici – Per quale di questi club mi piacerebbe giocare? Per tutti, è il mio sogno giocare lì a certi livelli. Non vorrei fare un nome e poi ritrovarmi con la maglia dei rivali”, ha chiuso scherzosamente il messicano, che però ha aperto ad un suo futuro in club di alto lignaggio. Un’apertura che sarà arrivata anche alle orecchie di Fabio Paratici, pronto a ridisegnare la sua Juventus dopo l’ennesimo passo falso della stagione.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, da Thomas a Pjanic e Arthur | Intreccio clamoroso

E chissà, allora, che il profilo di Raul Jimenez non diventi quello ideale per rimpiazzare un ormai partente Gonzalo Higuain. Fermo restando, che la non arrivino prima stravolgimenti tra le fila della dirigenza e della guida tecnica bianconera.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, dalla Spagna: cambia tutto | La decisione su de Ligt

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | La rivelazione dell’ex compagno