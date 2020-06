Calciomercato, dalla Spagna: ‘bomba’ Juve | Chiamata di Messi

La Juventus è pronta a un nuovo mercato infuocato ed inizia a muoversi per i possibili affari riguardo il futuro. C’è la chiamata a sorpresa di Messi!

Non è stata una stagione esaltante fin qui per la Juventus, che ha convinto poche volte in questi mesi ottenendo troppi risultati negativi. La squadra allenata da Maurizio Sarri ha perso ieri la Coppa Italia commettendo il secondo passo falso della stagione in una finale, dopo la sconfitta contro la Lazio in Supercoppa Italiana.

Con il passare delle partite non c’è mai stata una svolta nel gioco e sembrano esserci poche idee. Il Napoli di Gattuso, nonostante una rosa inferiore, ha fatto il suo compito dall’inizio alla fine riuscendo a bloccare ogni attacco dei bianconeri senza troppe difficoltà. La società vuole un cambio di passo ed è al lavoro per il prossimo calciomercato.

Calciomercato Juventus, il rinnovo di Dybala tarda ad arrivare: ‘colpa’ di Messi

Secondo quanto riportato da Don Balon, al centro delle attenzioni al momento ci sarebbe Paulo Dybala, che non ha ancora rinnovato con la Juventus dopo diversi mesi di trattative. La società è comunque tranquilla ma dalla Spagna arrivano novità su questo stop momentaneo relativo all’operazione per il prolungamento del contratto.

Alla base, infatti, potrebbe esserci una mossa a sorpresa di Lionel Messi, che vorrebbe portare la Joya al Barcellona e ci sarebbe stata già una presunta chiamata. Il numero 10 bianconero potrebbe essere l’erede della ‘Pulga’ con i Blaugrana.

I due argentini non hanno mai avuto un rapporto intenso in passato, ma nell’ultimo anno il legame sembrerebbe essersi consolidato.

