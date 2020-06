Arrivano conferme importanti sul possibile addio del calciatore dell’Inter, con il presidente che esce allo scoperto: il sostutito è già nel mirino

Domenica sera l’Inter riprenderà la stagione di Serie A con il recupero della venticinquesima giornata contro la Sampdoria. Nel frattempo si ragione anche sul calciomercato per la prossima stagione, con alcuni giocatori che mediterebbero l’addio. Uno di questi potrebbe essere il difensore centrale Diego Godin, sul quale arrivano conferme di un interesse. Conte avrebbe già scelto il sostituto per la retroguardia.

Calciomercato Inter, Aulas conferma l’interesse per Godin: Kumbulla il sostituto

Non è stata certo una stagione indimenticabile la prima di Diego Godin in Italia. Dopo i primi mesi da titolare, nelle ultime uscite Antonio Conte ha spesso preferito Bastoni al suo posto, portandolo spesso ad assistere alle partite dalla panchina. Per questo motivo il suo futuro in nerazzurro sembrerebbe sempre più in bilico. Sullo ‘sceriffo’ ci sarebbe l’interesse del Lione, per il quale nelle ultime ore arrivano conferme importanti.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il presidente Aulas è uscito allo scoperto dichiarando che Godin è tra i nomi che stanno valutando. L’addio del difensore ex Atletico Madrid potrebbe permettere ai nerazzurri di alleggerire anche il monte ingaggi di 5 milioni di euro, quelli percepiti dal calciatore. Nel frattempo Beppe Marotta avrebbe già pronto il sostituto del centrale. Infatti il primo obiettivo per la difesa sembrerebbe essere sempre il giocatore del Verona, Marash Kumbulla, sul quale ci sarebbero anche Juventus e Lazio. Il centrale ventenne sarebbe un ottimo colpo di mercato per la società interista, visto anche il basso ingaggio che percepisce nonostante le sue qualità. Pronto dunque un passaggio di testimone nella retroguardia interista.

