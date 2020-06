Inter, annuncio UFFICIALE | Salta l’Europa League

Novità in casa Inter per quanto riguarda gli ottavi di Europa League contro il Getafe: annuncio ufficiale, il giocatore non sarà in campo

Dopo la delusione in semifinale di Tim Cup contro il Napoli che ha poi conquistato il trofeo, l’Inter si prepara a tornare in campo per la ripresa della Serie A. La squadra di Antonio Conte, tra campo e mercato, guarda anche all’Europa League. Gli ottavi di finale contro il Getafe perderanno uno dei protagonisti: è arrivato il comunicato ufficiale del club.

Inter, il comunicato ufficiale: salta gli ottavi di Europa League

Novità importanti per l’Inter, in vista del ritorno in campo per l’Europa League. Il Getafe ha infatti appena pubblicato un comunicato ufficiale che sorprende, quando mancano ancora diverse settimane alla sfida con la squadra di Conte. Il club spagnolo ha ufficializzato la rescissione del contratto di Vitorino Antunes, terzino sinistro che era già in scadenza il prossimo 30 giugno.

Solo 3 le presenze con 182′ accumulati per Antunes che, ad oggi, è ufficialmente un calciatore svincolato. “Il Getafe ed il calciatore Vitorino Antunes hanno trovato l’accordo per la risoluzione del contratto”. Arrivato nell’estate 2017, il laterale portoghese ha collezionato 69 presenze complessive con un gol all’attivo con la maglia del Getafe.

Una pedina in meno dunque per mister Bordalàs che farà dunque a meno del 33enne terzino mancino.

