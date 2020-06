Calciomercato, UFFICIALE Werner al Chelsea | I dettagli

Nonostante sia ancora presto per l’inizio del calciomercato, arrivano già le prime ufficialità di trasferimenti importanti. Werner al Chelsea!

Il prossimo calciomercato inizierà ufficialmente a settembre, ma le società si stanno muovendo da tempo e stanno già chiudendo i primi colpi per il futuro. In questi minuti è arrivata la prima ufficialità importante dopo tante settimane di trattativa, anche durante la sosta per il coronavirus.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, conferme sull’addio | Marotta ha già il sostituto

Il Chelsea ha ingaggiato Timo Werner, attaccante del Lipsia autore di una stagione straordinaria che si aggregherà alla squadra a luglio. Il tedesco era seguito anche dall’Inter come vice Lautaro Martinez. L’ufficialità è arrivata attraverso i social della società di Premier League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, da Thomas a Pjanic e Arthur | Intreccio clamoroso

We have some @TimoWerner news for you! 👀 — Chelsea FC (at 🏡) (@ChelseaFC) June 18, 2020

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, futuro Ronaldo | La rivelazione dell’ex compagno

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: cambia tutto | La decisione su de Ligt