La Serie A è pronta a tornare in campo dopo l’emergenza Coronavirus: raggiunto lo storico accordo per la trasmissione delle gare

Tre giorni al nuovo via della Serie A. Il calcio italiano si rialza lentamente e guarda al futuro, con l’attuale stagione pronta ad essere completata nonostante i tre mesi di stop forzato. In tal senso, arrivano novità importanti per gli appassionati riguardo alla trasmissione delle gare in chiaro. Trovato l’accordo, ecco tutti i dettagli.

Serie A, partite in chiaro: la conferma di Spadafora

Un accordo ormai raggiunto, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, con le parti che confermano quella che sarà la realtà dei fatti a partire da questo sabato. Così come la Tim Cup, anche la visione della Serie A sarà visibile gratuitamente a tutti. In tal senso, il Ministro dello Sport Spadafora ha dichiarato: “Siamo a buon punto, ho avuto disponibilità da tutti i soggetti. Quello che si fa lo si fa grazie a tutti, Sky, Rai, Mediaset, DAZN, di offrire un servizio importante in questo momento storico ai cittadini. Giusto che nessuno paghi i danni di questa operazione”. Un messaggio chiaro, dunque, che trova conferme dall’ad della Lega Luigi De Siervo: “Questione in via di risoluzione. Oltre le due partite, un fatto epocale, parliamo di proporre a fine gara, nelle prime giornate, gli highlights”.

Mediaset e Discovery avevano sollevato numerosi dubbi sulla fattibilità giuridica dell’operazione: i diritti in chiaro non sono mai entrati in un bando d’asta. Uno degli accorgimenti, viene riportato, sarà quello di evitare la messa in onda di messaggi pubblicitari nè durante la gara nè un quarto d’ora prima o dopo. DAZN e Img hanno firmato il pagamento della sesta rata dei diritti tv, come era stato proposto dalla Lega. La prima parte più consistente sarà pagata entro il 27 giugno, il resto entro il 20 luglio.

I primissimi match ad essere trasmessi in chiaro saranno Verona-Cagliari, in onda sabato 20 alle 21:45 sul canale Youtube di DAZN, ed Atalanta-Sassuolo domenica alle 19:30 in onda su Tv8, canale in chiaro di Sky.

