Il calciomercato estivo di Milan e Juventus potrebbe intrecciarsi: occasione top in difesa, l’ex Serie A può tornare in Italia

La Serie A si appresta a riprendere da dove aveva lasciato, a causa dello stop forzato per l’emergenza Coronavirus. Dal calcio giocato al calciomercato, Juventus e Milan rischiano di incrociare gli interessi in estate. I due club, a caccia di rinforzi di spessore, possono duellare il difensore già protagonista in Italia. I dettagli.

Calciomercato, il club è indebitato: proposta a Milan e Juventus

Una situazione complessa quella che sta vivendo lo Schalke 04, con un debito monstre di ben 200 milioni di euro. La crisi economica causata dal Coronavirus costringerà, secondo quanto riportato da ‘Sport Bild‘, a vendere i suoi pezzi pregiati. Tra questi vi è anche Matija Nastasic, centrale serbo che in Italia ha già vestito la maglia della Fiorentina. Arrivato nell’estate 2015 dal Manchester City per poco meno di 10 milioni, il cartellino di Nastasic sarebbe stato offerta a Milan e Juventus dal suo agente Fali Ramadani.

Una chance importante per i due club italiani, a caccia da tempo di un centrale esperto a livello internazionale. Per il Milan Nastasic sarebbe il profilo ideale e, visti i rapporti privilegiati con lo stesso Ramadani (Rebic tra i suoi assistiti, così come Jovic nel mirino del ‘Diavolo) potrebbe provare a chiudere l’affare. Il nodo in casa rossonera resta il ricco ingaggio percepito dal 27enne di Valjevo in Bundesliga. Anche la Juventus potrebbe provare a cogliere l’offerta fatta da Ramadani, con il quale i rapporti sono eccellenti.

Situazione dunque in divenire, Nastasic può essere il colpo adatto a Milan e Juventus. Da un lato Rangnick, sempre più vicino a sostituire Pioli e che conosce benissimo Nastasic, dall’altro Sarri che potrebbe perdere Rugani in estate.

