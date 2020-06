Calciomercato Juventus, Sarri in bilico | L’erede litiga col presidente

La Juventus è sempre in movimento per pianificare il proprio futuro e va a caccia di affari. L’erede di Sarri litiga con il presidente e minaccia l’addio

Sarà una serata importante per la Juventus, che dopo aver perso la Supercoppa Italiana contro la Lazio vuole riscattarsi e fare bene con il Napoli per provare a conquistare il primo trofeo della stagione. Il successo ovviamente darebbe maggiore fiducia per il prosieguo della stagione e sarebbe un trampolino di lancio per Serie A e Champions League.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, due ‘scarti’ per il colpo | Mendes in regia

Un ko invece potrebbe portare sicuramente delle problematiche che allontanerebbero sempre di più il tanto atteso salto di qualità. E chissà che non sia anche una gara decisiva per il tecnico Maurizio Sarri, visto che per Cobolli Gigli può essere già un esame chiave per il suo futuro.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Raiola lo porta via | Nuovo assalto del Barcellona

Calciomercato Juventus, Zidane minaccia l’addio: futuro bianconero per lui?

In caso di addio a fine stagione per Maurizio Sarri, potrebbe tornare di moda il nome di Zinedine Zidane, che è molto amato dal mondo bianconero e lui a sua volta apprezza la Juventus. I rapporti del tecnico francese con Florentino Perez non sembrerebbero così tranquilli e, secondo quanto riportato da Diario Gol, il futuro potrebbe essere in bilico.

LEGGI ANCHE >>> Napoli-Juventus, scelta a sorpresa | Il big dalla panchina

Dalla Spagna fanno sapere che Zidane non sarebbe soddisfatto della gestione del calciomercato fin qui, e sarebbe pronto anche a minacciare l’addio nel caso in cui non dovessero essere prese in considerazione le sue idee riguardo le nuove trattative.

Un altro elemento di litigio potrebbe essere Vinicius, considerato un elemento importante da Florentino Perez ma non da Zidane, che non si fida del talento brasiliano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, scambio shock in Premier | C’è l’accordo!

Serie A in chiaro, c’è l’accordo | Ecco dove vedere tutte le gare