Calciomercato Juventus, da Thomas a Pjanic e Arthur | Intreccio clamoroso

Intreccio clamoroso tra Juventus e Barcellona con gli incastri perfetti tra Thomas, Pjanic e Arthur: ecco la situazione tra i due top club d’Europa

Tra acquisti e cessioni, il Barcellona starebbe pensando alle possibili strategie in vista della prossima stagione. Il club blaugrana potrebbe rinforzare il centrocampo di Quique Setien con altri obiettivi di mercato e così il brasiliano Arthur, che ora non vuole lasciare i catalani, potrebbe forzare per l’addio in caso di nuovi innesti.

LEGGI ANCHE >>>Coppa Italia, Juventus-Napoli | Ecco i convocati di Maurizio Sarri

Calciomercato Juventus, il Barcellona pensa a Thomas

Come svelato dal portale ‘elgoldigital.com’ il Barcellona starebbe interessato nelle ultime al centrocampista dell’Atletico Madrid, Thomas Partey, che sarebbe finito anche nel mirino dell’Arsenal. Il giocatore è diventato insostituibile per El Cholo Simeone e, secondo fonti vicine al club blaugrana, il presidente Bartomeu potrebbe sborsare la cifra di 40 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio Douglas Costa | L’erede ‘alla Morata’

E, di conseguenza, il Barcellona lascerebbe perdere l’obiettivo di mercato, Miralem Pjanic, accostato con insistenza nelle ultime settimane, per dirottarsi sul motorino del centrocampo dell’Atletico Madrid. Con l’acquisto del ghanese, però, il Barça lancerebbe un messaggio chiaro ad Arthur: qui non c’è più posto per te. Di conseguenza il brasiliano potrebbe dare il via libera alla sua cessione alla stessa Juventus.

Un intreccio davvero avvincente con il Barcellona che dovrà valutare la migliore strategia possibile per rinforzare la zona centrale di campo.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Milik si avvicina | La ‘mossa’ del polacco

LEGGI ANCHE >>>Juventus, l’idea di Paratici | Higuain per soffiare un obiettivo al Milan