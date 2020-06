Calciomercato Juventus, Sarri rischia l’addio | ”Col Napoli è decisiva”

Sarà una sfida cruciale quella tra Juventus e Napoli di questa sera. Arriva l’annuncio a sorpresa riguardo il futuro di Maurizio Sarri

È arrivata la prima giornata importante del calcio italiano nell’era post-coronavirus. Questa sera Napoli e Juventus si giocheranno la Coppa Italia dopo aver eliminato rispettivamente Inter e Milan. La sfida si disputerà in uno Stadio ‘Olimpico’ privo di tifosi a partire dalle ore 21.

Calciomercato Juventus, Sarri già in bilico? Cobolli Gigli: “In caso di sconfitta il primo a pagare sarebbe lui”

Giovanni Cobolli Gigli, ex presidente della Juventus, ha parlato ai microfoni di CalcioNapoli24 Live in vista della sfida di questa sera e ha detto la sua anche riguardo il lavoro che sta svolgendo il tecnico Maurizio Sarri. Di seguito sono riportate le sue dichiarazioni: “La Juventus ha vinto tanto grazie ad Agnelli e Allegri, mentre Sarri è ancora da giudicare. Questa sera dovrà dimostrare di essere in grado di poter vincere con questa squadra. Il distacco dalla Juve non è veritiero perché Gattuso ha cambiato la situazione”.

Sarri già in bilico? “Nella Juventus non sono del tutto soddisfatti del lavoro svolto fin qui da Maurizio Sarri. Se stasera non dovesse vincere il primo a pagare sarebbe proprio lui. Contro il Milan c’è stato il suo bel gioco, ma sotto porta la squadra ha fatto fatica a concretizzare. Questa sera sarà una gara estremamente difficile ma la Juventus ha speso tanto per vincere, che è l’imperativo categorico di questo club”.

Cattiva comunicazione: “Alcune frasi di Maurizio sono patetiche, tipo quando perse a Napoli in campionato. A volte è meglio non dirle”.

